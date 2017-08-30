Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»

Генпрокуратура сообщила, что начала проверку сообщений СМИ о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома» «Первого канала». «Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн руб., выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. Прокуроры обещают оценить законность действий всех, о ком говорилось в публикациях. Меры прокурорского реагирования будут приняты «незамедлительно», если для них обнаружатся основания.

В середине августа стало известно, что «Первый канал» разорвал контракт с производителем программы «Пока все дома» и она больше выходить не будет. Источник «Ведомостей» на канале объяснил это решение снижением рейтингов передачи, последней каплей, по его словам, стал скандал с видеопаспортами сирот.

В рубрике «У вас будет ребенок» программы «Пока все дома» размещались ролики о детях-сиротах. У рубрики был отдельный спонсор Kerama Marazzi, часть денег от него получали создатели передачи. Также для этой рубрики и съемок создатели программы получали деньги от Минобрнауки. С 2011 г. компании, учредителями которых были ведущий программы Тимур Кизяков, его жена и владелец Трансконтинентальной медиакомпании, структура которой производила передачу, Александр Митрошенков получили на тендерах от Минобрнауки, а также от региональных властей около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах (данные сайта госзакупок и «СПАРК-Интерфакса»). Производство такого видеопаспорта стоит 100 000 руб., следует из документов закупок. Кизяков рассказывал «Ведомостям», что за 10 лет они вместе с женой Еленой и съемочной группой «Пока все дома» создали около 3000 видеопаспортов детей, ролики, выходившие в эфире, были сокращенными их версиями.

О госфинансировании видеопаспортов стало известно после совещания в Минобрнауки в декабре прошлого года, где, как писали корреспондент ТАСС Татьяна Виноградова и газета «Комсомольская правда», сотрудник министерства Евгений Сильянов сообщил, что Кизяков получает из бюджета деньги на создание роликов о сиротах и судится с другими благотворительными фондами, если те пытаются использовать термин «видеопаспорт».