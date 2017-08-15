«Первый канал» закроет программу «Пока все дома»

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«Пока все дома» выходит на «Первом канале» с 1992 г. М. Стулов / Ведомости

«Первый канал» разорвал контракт с производителем программы «Пока все дома», рассказал «Ведомостям» источник на телеканале. Решение о том, что «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале» было принято еще в апреле, говорит источник «Ведомостей» на «Первом канале».

У передачи несколько лет снижались рейтинги, но производители не хотели ничего менять, объясняет источник, скандал с видеопаспортами сирот стал для канала финальной точкой, доверие зрителей к передаче после скандала резко упало. Ранее РБК и «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники написали, что канал расторг контракт с производителями программы.

«Пока все дома» выходит на «Первом канале» с 1992 г. Производитель передачи – структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова. За один выпуск программы канал платил около 1,5 млн руб. В рубрике «У вас будет ребенок» программы размещаются ролики о детях-сиротах. У рубрики был отдельный спонсор Kerama Marazzi, часть денег от него получали создатели передачи. Также для этой рубрики и съемок создатели программы получали деньги от Минобрнауки.

Структуры Митрошенкова не будут производить ничего взамен для «Первого канала», рассказал источник на канале.

С 2011 г. компании, учредителями которых были Кизяков, его жена и Митрошенков, получили на тендерах Минобрнауки, а также региональных властей, около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах (данные сайта госзакупок и «СПАРК-Интерфакса»). Ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков называет эти ролики вместе с сопровождающими их документами о сиротах видеопаспортами. Производство такого видеопаспорта стоит 100 000 руб., следует из документов закупок. Видеопаспорта размещаются на одноименном сайте и выходят в эфире «Первого канала» в рубрике «У вас будет ребенок».