Первый в сезоне выпуск «Пусть говорят» вышел без Малахова

Андрей Малахов не участвовал в первом выпуске передачи «Пусть говорят» в новом телесезоне, который уже вышел на Дальний Восток и позднее будет показан в Москве. Как сообщает ТАСС, вел выпуск ведущий новостей «Первого канала» Дмитрий Борисов, который сказал, что пока ведущим будет он. Вся передача была посвящена Малахову. Среди гостей были телеведущие Дмитрий Дибров и Екатерина Андреева, певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте и другие.

Первый канал покинула вся предыдущая команда «Пусть говорят», сообщили два источника ТАСС на канале. По его словам, «заявления написали порядка 30 человек, все редакторы и создатели передачи, работавшие над ней более десяти лет». Их заменят новые редакторы, не менее 20 человек, которых привела новый продюсер Наталья Никонова.