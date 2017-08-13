«Первый канал» анонсировал новый выпуск «Пусть говорят»

В эфир «Первого канала» вышел рекламный ролик передачи «Пусть говорят». Анонс сопровождается фотографиями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, которого ранее СМИ назвали главным кандидатом на место Малахова, сообщает «РИА Новости».

«Главная интрига лета — "Пусть говорят". Завтра на "Первом», — говорится в ролике. Передача выйдет в эфир в понедельник в 19.50 мск.

Ранее «Дождь» опубликовал кадры первого выпуска передачи, которую ведет Борисов. Два источника телеканала говорили, что первый выпуск нового «Пусть говорят» называется «Привет, Андрей» и посвящен деятельности Малахова на телевидении. Также претендентами на место ведущего передачи называли ведущего красноярского канала ТВК Александра Смола и ведущего программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева.