В целом аудиторы «удовлетворены» тем, как Mediascope считает зрителей в России

Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Зрителей надо перемерить

Французская CESP представила результаты аудита Mediascope (бывшая TNS) – компании, которая считает телезрителей в России. Эксперт CESP Оливье Дофрен заявил, что главный вывод аудитора – система телеизмерений в России работает удовлетворительно, поставляет качественные данные, но требует усовершенствования в соответствии с международными стандартами. Аудит Mediascope был проведен по заказу «ВЦИОМ-медиа», дочерней компании государственного ВЦИОМа, которая приобрела измерителя прошлым летом (см. врез). Заказчик доволен проделанной аудитором работой, сообщил гендиректор «ВЦИОМ-медиа» Алексей Малинин.