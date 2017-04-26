Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Зрителей надо перемерить

Зрителей надо перемерить

В целом аудиторы «удовлетворены» тем, как Mediascope считает зрителей в России
В целом аудиторы «удовлетворены» тем, как Mediascope считает зрителей в России
Максим Стулов / Ведомости

Французская CESP представила результаты аудита Mediascope (бывшая TNS) – компании, которая считает телезрителей в России. Эксперт CESP Оливье Дофрен заявил, что главный вывод аудитора – система телеизмерений в России работает удовлетворительно, поставляет качественные данные, но требует усовершенствования в соответствии с международными стандартами. Аудит Mediascope был проведен по заказу «ВЦИОМ-медиа», дочерней компании государственного ВЦИОМа, которая приобрела измерителя прошлым летом (см. врез). Заказчик доволен проделанной аудитором работой, сообщил гендиректор «ВЦИОМ-медиа» Алексей Малинин.

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