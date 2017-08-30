Суд начнет рассматривать дело бывшего заместителя Мединского 7 сентября

Дорогомиловский суд Москвы 7 сентября начнет рассматривать уголовное дело бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищении 168 млн руб., выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Как сообщила агентству «Москва» пресс-секретарь суда Евгения Горохова, дело Пирумова будет слушаться в особом порядке. Это предполагает признание подсудимым вины, рассмотрение дела без изучения доказательств и допроса свидетельств и наказание не более чем в две трети максимального срока по статье обвинения. Предварительное заседание по делу начнется 7 сентября в 14.00.

«Дело реставраторов» было возбуждено в марте 2016 г. Федеральной службой безопасности. По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Кроме Пирумова по делу проходят бывший директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и руководитель подведомственного министерству центра реставрации Олег Иванов, руководители компании «Балтстрой». Гендиректор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев уже получил условный срок по этому делу и штраф в 800 000 руб., ранее он тоже пошел на сделку со следствием. Однако его задержали после вынесения приговора прямо в Куйбышевском районном суде Петербурга уже по другому уголовному делу.

Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО «Линнит-консалт» Никиту Колесникова.