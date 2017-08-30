Ураган «Харви» обрушился на штат Луизиана

Тропический ураган «Харви», ставший причиной наводнений в Техасе, обрушился на штат Луизиана. Об этом сообщил в среду Национальный центр предупреждения ураганов США.

Западная часть Луизианы, в особенности регионы, граничащие с Техасом, оказались в зоне ливневых дождей. Вместе с тем в Национальном центре ожидают, что мощность урагана будет снижаться.

В свою очередь метеорологи сообщили, что скорость ветра на западе Луизианы может достигать 72 км/ч и привести к штормовым волнам на западной части побережья штата.

Ожидается, что позднее ураган двинется на север, в сторону штатов Арканзас, Миссури и Теннесси.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане, в штате проводятся эвакуации жителей.

В Техасе жертвами урагана «Харви» и вызванного им наводнения стали уже 30 человек. Из-за рекордного наводнения потребовалась эвакуация сотен тысяч людей, на утро среды в Техасе сообщалось о 50 000 поврежденных домов, и эта цифра еще возрастет. Общий ущерб может составить десятки миллиардов долларов, наводнение может стать одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории США.