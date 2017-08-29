Трамп приехал в пострадавший от шторма Техас

Президент США Дональд Трамп прибыл в штат Техас вместе с супругой Меланией в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся из-за удара урагана и тропического шторма «Харви». Об этом сообщает во вторник телеканал CNN.

«Борт номер один только что приземлился в Техасе», - сообщил телеканал.

Ураган «Харви» обрушился на побережье Соединенных Штатов в ночь на субботу, 26 августа. Сила «Харви» составляла четыре балла по пятибалльной шкале. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 000 человек остались без электричества, разрушено множество домов. По последним данным, жертвами стихии стали девять человек.