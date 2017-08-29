Вода начала переливаться через дамбу в Хьюстоне из-за сильных ливней

В американском Хьюстоне, штат Техас, возрос риск прорыва плотины на одном из водохранилищ из-за выпадения рекордного количества осадков. Об этом сообщает во вторник, 29 августа, газета The Washington Post.

Вода впервые в истории начала переливаться через край 70-летней плотины на водохранилище Аддикс, расположенном на западе Хьюстона. Власти ожидают, что то же самое произойдет и с водохранилищем Баркер, которое находится чуть южнее первого. Оба водохранилища впадают в реку Буффало-Байу и окружены парками и жилыми районами. По состоянию на вечер понедельника уровень воды в обоих достиг максимально возможного - 32 и 30 м, пишет «Интерфакс».

Власти находящегося под угрозой затопления прибрежного округа Бразория (50 км к югу от Хьюстона) опубликовали в официальном Twitter предупреждение: «Дамбы на Коламбиа-Лейкс прорваны. Эвакуируйтесь немедленно!» Этот пост процитировал на своей странице президент США Дональд Трамп, сегодня прибывший в Техас.

Наблюдатели обратили внимание, что пост об опасности опубликован картинкой, которая может не грузиться на отдельных устройствах, а также при перегрузке мобильной сети. «Текст может спасти жизни!» - отметил один из комментаторов. Позднее округ опубликовал пост о необходимости ограничить пользование мобильными телефонами в зоне бедствия случаями крайней необходимости - также в виде картинки.

Ливни в Хьюстоне продолжаются трое суток и, согласно прогнозу метеорологов, в ближайшее время не прекратятся. По данным национальной метеорологической службы, на юго-востоке города количество осадков уже превысило 125 см. Ранее инженеры начали сброс воды, чтобы предотвратить затопление находящихся около водохранилища районов. Однако во вторник, по словам руководителя штаба по ликвидации последствий наводнения Джеффа Лиднера, вода поднялась выше максимального подпорного уровня, отмечает BBC.

Ураган «Харви» обрушился на побережье Соединенных Штатов в ночь на субботу, 26 августа. Сила «Харви» составляла четыре балла по пятибалльной шкале. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 000 человек остались без электричества, разрушено множество домов. По последним данным, жертвами стихии стали девять человек.