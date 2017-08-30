Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Улюкаева

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции.

«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения», - огласила решение судья в среду.

Улюкаев отказался принимать участие в судебном заседании.

Ранее суд приступил к рассмотрению дела по существу. 1 сентября ожидается начало представления доказательств стороной обвинения.

В ходе предварительных слушаний 8 августа суд по ходатайству гособвинения продлил домашний арест Улюкаеву до 27 января 2018 г.