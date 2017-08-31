Комитет защиты журналистов выступил в поддержку Анны Курбатовой

Американский Комитет защиты журналистов осудил решение Киева выдворить корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову. «Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим журналистам из России работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия», – говорится в сообщении правозащитной организации, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.

«Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но применять меры возмездия по отношению к отдельным репортерам – это не то средство, с помощью которого можно ее выиграть. Киев должен обеспечить полную свободу СМИ, продемонстрировав таким образом приверженность построению сильной демократии», – отмечается в сообщении.

Анна Курбатова вечером 30 августа была выдворена с территории Украины с запретом въезда на три года. В среду российские телеканалы сообщили о ее похищении. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Сегодня сайт «Первого канала» сообщает, что Курбатова находится в безопасности и скоро вернется домой. Она вернется в Москву вечером в четверг. «Корреспондент "Первого канала" Анна Курбатова, которую накануне похитили в Киеве, в безопасности и скоро вернется домой, уже вечером мы будем встречать ее в редакции», – говорится в сообщении.