В Киеве похищена журналистка «Первого канала»

Журналист «Первого канала» Анна Курбатова была похищена в среду, 30 августа, в Киеве, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе телеканала.

По данным телеканала, корреспондентку могли задержать сотрудники СБУ. Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным «Лайфа», Курбатовой неоднократно поступали угрозы в связи с освещением событий на Украине. Последними ее сюжетами на телеканале были новости о праздновании Дня независимости Украины и торжественном параде с участием военнослужащих НАТО.

Курбатова была внесена в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информацией и тенденциозное изложение событий».