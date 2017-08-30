СБУ сообщила о депортации в Россию журналистки «Первого канала»

Журналистку «Первого канала» Анну Курбатову депортируют в Россию, заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством. На данный момент происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения», - написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что Курбатова была похищена, позже стало известно, что ее задержали сотрудники СБУ.

Курбатова была внесена в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информацией и тенденциозное изложение событий». Последними ее сюжетами на телеканале были новости о праздновании Дня независимости Украины и торжественном параде с участием военнослужащих НАТО.

В МИД России считают ситуацию с высылкой из Украины журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой целенаправленной провокацией, которая была инициирована «украинскими силовиками и национал-радикалами». В МИДе уточнили, что по линии российского посольства в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки.

«К творящимся безобразиям на Украине по отношению к журналистам привлекаем внимание международных правозащитных организаций, других структур, призванных отстаивать свободу и независимость СМИ. Надеемся на их соответствующую реакцию и практические шаги в отношении бесчинства киевских властей», – добавили в ведомстве.