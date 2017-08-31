Суд продлил домашний арест бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву

Басманный суд Москвы продлил до 4 октября арест бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, обвиняемому в коррупции. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Соловьева на срок до 4 октября», – говорится в решении судьи.

Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн руб. Он был доставлен в Москву, президент Владимир Путин подписал указ о его увольнении в связи с утратой доверия. Фигурант признал свою вину и дает показания по делу.

В начале августа его перевели под домашний арест по ходатайству следствия. Суд наложил арест на квартиру Соловьева в Ижевске и дом в деревне Каменное. Также арестованы семь квартир в Москве и Ижевске, два земельных участка в Удмуртии и автомобиль, принадлежащие дочерям Соловьева.