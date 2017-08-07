Бывший глава Удмуртии Соловьев переведен под домашний арест
Басманный суд Москвы перевел из сизо под домашний арест бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Его обвиняют в коррупции.
«Ходатайство следствия об изменении обвиняемому Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подлежит удовлетворению», - говорится в решении судьи Елены Ленской.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило освободить Соловьева из следственного изолятора и отправить его под домашний арест.
Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн руб. Он был доставлен в Москву. В тот же день президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
Бывший глава Удмуртии признал вину и дает показания по делу.