Бывший глава Удмуртии Соловьев переведен под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел из сизо под домашний арест бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Его обвиняют в коррупции.

«Ходатайство следствия об изменении обвиняемому Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подлежит удовлетворению», - говорится в решении судьи Елены Ленской.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило освободить Соловьева из следственного изолятора и отправить его под домашний арест.

Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн руб. Он был доставлен в Москву. В тот же день президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Бывший глава Удмуртии признал вину и дает показания по делу.