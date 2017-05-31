Гособвинение подтвердило, что бывший губернатор Удмуртии признался во взяточничестве

Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взятки. «Обоснованность обвинения Соловьева подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями самого Соловьева», – сказал следователь Роман Мухачев на заседании Басманного суда Москвы.

Следствие и прокуратура попросили суд продлить арест Соловьева на три месяца, до 4 сентября. Сам Соловьев просил отпустить его под домашний арест. Его адвокат Алексей Ульянов поддержал позицию подзащитного, сославшись на состояние здоровья экс-губернатора региона и возможность нахождения под домашним арестом в квартире дочери на Ленинском проспекте.

Срок предварительного следствия продлен до 14 октября 2017 г.

В апреле Соловьев был задержан по подозрению в коррупции, президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2014-2016 гг. глава Удмуртии получил от представителей строительных организаций взятки на общую сумму 139 млн руб., а также долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.

За это, по мнению СКР, Соловьев должен был обеспечить «внеочередную и незамедлительную» оплату работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.