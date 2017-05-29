Экс-губернатор Удмуртии признался во взяточничестве – «Коммерсантъ»

За полтора месяца расследования бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев частично признал вину в получении взяток, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката, назначенного следствием, Алексея Ульянова. Бывший региональный лидер все еще оспаривает сумму вменяемых ему поборов в 140 млн руб., но отдельные эпизоды дела подтвердил, что «может привести к смягчению наказания», подчеркнул Ульянов.

Следствие считает, что в 2014–2016 гг. Соловьев «получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.». За это он должен был обеспечить «внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси».

У Соловьева есть другие адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые его дочерью Евгенией Сирик на следующий день после задержания отца, но вместо них в дело был введен Ульянов, который и участвовал в оформлении протокола задержания и предъявлении обвинения. Для представления интересов Соловьева в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство об аресте, суд назначил ему адвоката Галину Гамбург, рассказала Пикалева.

Пикалева и Ларионов смогли поучаствовать лишь в представлении жалобы Соловьева в апелляционной инстанции Мосгорсуд. Экс-губернатора против их участия в этом эпизоде и в самом процессе не возражал. Тем не менее, представитель СКР приобщил к делу заявление Соловьева об отказе от услуг новых защитников. Судья не вывела нанятых дочерью подозреваемого адвокатов, но они не могут встретиться со своим подзащитным. Сотрудники СИЗО требуют у них разрешения на это следователя Романа Мухачева, которое он не дает, пересказывают защитники, указывая, что это противоречит закону. Мухачев не комментирует ситуацию.

Адвокаты считают, что следствие пытается добиться от обвиняемого признательных показаний.