Следственный комитет просит арестовать бывшего главу Удмуртии Соловьева

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Следствие подозревает его в получении взяток на сумму более 140 млн руб. от подрядчиков при строительстве мостов в регионе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Соловьева меры пресечения в виде содержания под стражей», - уточнила она.

Соловьев доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. «В ближайшее время суд начнет рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения», - сказала Царева.

Ранее СКР возбудил дело и предъявил обвинение Соловьеву по подозрению в получении взяток на 140 млн руб. Ему вменяется совершение двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере». Преступления были совершены в период 2014-2016 гг. Соловьев, по мнению следствия, брал взятки при строительстве мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки в Удмуртии. Взятки чиновник получил в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн руб.