Путин отправил в отставку задержанного за взятку главу Удмуртии

Президент России подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской Республики», сообщила пресс-служба Кремля. «Отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – говорится в тексте указа.

Глава Удмуртии Александр Соловьев сегодня был задержан и этапирован в Москву. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере», сообщил СКР.

По версии следствия, Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на 139 млн руб. от организаций, строящих мосты через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Соловьев «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», говорится в сообщении.

В связи с утратой доверия ранее были отправлены в отставку губернаторы Сахалинской области Александр Хорошавин, Кировской области Никита Белых, глава Коми Вячеслав Гайзер и губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.