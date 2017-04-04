Бывшему главе Удмуртии предъявлено обвинение в получении взяток

Следственный комитет России предъявил бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву обвинение во взяточничестве. «Александру Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере)», – говорится в сообщении ведомства. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Соловьева меры пресечения.

По версии следствия, в 2014-2016 гг. бывший глава республики получил от строительных компаний взятки на общую сумму 139 млн руб., а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. «За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», – отметили в СКР.