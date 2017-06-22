Суд арестовал имущество обвиняемого в коррупции бывшего губернатора Удмуртии

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Судом наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у Соловьева арестованы дом в деревне Каменное и квартира в Ижевске. «Также при обыске у Соловьева было изъято порядка 2 млн руб.», — добавил источник.

Соловьев находится под арестом до 4 сентября. Он обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере). По версии следствия, он получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также долю в размере 2,7 млн руб. в коммерческой организации. Соловьев свою вину признал.