Экс-губернатор Хорошавин и его советник госпитализированы в Южно-Сахалинске

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, и его бывший советник Андрей Икрамов госпитализированы в областную больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Артюхову.

В начале судебного заседания Хорошавин и Икрамов пожаловались на высокое давление, учащенное сердцебиение и сдавливающие боли в области сердца. Присутствовавший на заседании медик измерил им давление и подтвердил жалобы, после чего была вызвана скорая помощь. В заседании объявлен перерыв, оно перенесено на понедельник.

Южно-Сахалинский городской суд 6 марта приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются Хорошавин, Икрамов, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.