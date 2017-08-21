Хорошавину стало плохо в суде, его на «скорой» увезли в больницу

Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину стало плохо во время заседания суда, его увезли в больницу на «скорой», сообщила агентству «Интерфакс – Дальний Восток» его адвокат Ольга Артюхова.

Она уточнила, что в больницу увезли Хорошавина и его бывшего советника Андрея Икрамова. «Врачи констатировали необходимость их доставки в городскую больницу, здесь уже будут принимать решение о госпитализации», – добавила она. В начале судебного заседания оба подсудимых пожаловались судье на высокое давление и загрудинные боли, отметила Артюхова.

Заседание перенесено на вторник на 10.00 местного времени.

Хорошавин и его подчиненные обвиняются по девяти эпизодам получения взяток и в отмывании преступно нажитых средств. Кроме экс-губернатора в числе подсудимых его заместитель Сергей Карепкин, Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов. По версии следствия, с 2009 по 2015 г. они систематически получали от предпринимателей Сахалинской области взятки за право выполнения работ по госконтрактам, получения субсидий из федерального и областного бюджетов. Всего за этот период ими было получено около 522 млн руб., оценило следствие. Хорошавин был задержан в начале марта 2015 г., а 25 марта того же года президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Южно-Сахалинский городской суд 20 мая 2016 г. конфисковал у семьи экс-губернатора имущество, происхождение которого владельцы не смогли объяснить: несколько квартир и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства. Представитель Генпрокуратуры в суде говорил, что за восемь лет общие доходы Хорошавиных составили около 55 млн руб., но приобрели они имущество на 1,1 млрд руб., а при обыске на их банковских счетах было обнаружено еще более 750 млн руб.

Ранее Хорошавин объяснял расхождения неверной системой оценки. «Крайне некорректно оценивать объект, который был куплен 10 лет назад, в ценах 2015 г. В итоге стоимость одной из квартир, которую купил в 2006 г. мой сын, завышена в 17 раз. По остальному имуществу ситуация такая же. <...> А теперь везде говорят, что у меня имущества на миллиард, называют меня жуликом и вором», – говорил он на суде.