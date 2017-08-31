Украинские СМИ сообщили о расследовании покушения на Порошенко

Служба безопасности Украины расследует два уголовных дела по фактам возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на СБУ. «По состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся два производства по ст. 112 УК по факту возможного посягательства на жизнь главы государства», — говорится в сообщении. К нему прикреплен официальный ответ СБУ.

Ранее агентство «Укринформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что аноним заявил о подготовке покушения на Порошенко. Звонок со стационарного телефона в СБУ поступил 22 августа. «Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область», — сказал собеседник агентства. По его словам, обнаружить местонахождение анонима было невозможно.