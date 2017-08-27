Порошенко поздравил Донецк с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города, который там отмечается, как и День шахтера, в последнее воскресенье августа.

«Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днем города, дорогие донетчане! Мы про вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, что украинский гимн снова зазвучит в нашем Донецке!» — написал Порошенко в Twitter.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что поздравление Порошенко выглядит как издевательство.

«Сначала попытался оставить жителей Донецка без воды и света, перекрыв их поступление с Украины, лишил стариков пенсий, а сегодня под аккомпанемент бомбовых ударов, к которым он как президент страны и верховный главнокомандующий имеет самое прямое отношение, поздравляет с Днем города жителей того же Донецка», — сказал сенатор.

«И это все один человек — Петр Порошенко. Трудно придумать издевательство, более изощренное», — отметил Клинцевич.