Спецпредставитель США предостерег Украину от попыток возродить ядерную программу

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой» заявил, что Киеву не стоит предпринимать попытки возрождать собственную ядерную программу.

«Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины», — завил Волкер.

Об отказе от распространения ядерного оружия Украина официально заявила в 1994 г., когда власти страны подписали Будапештский меморандум наряду с лидерами России, США и Великобритании.

В 2015 г. Украина обвинила Россию в одностороннем и «грубом» нарушении Будапештского меморандума, а именно - в невыполнении обязательств «воздерживаться от угрозы и применения сил против территориальной целостности и политической независимости Украины».