Порошенко: на Украине будут созданы новые базы подготовки Сил спецопераций

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о планах создания в стране новых баз по подготовке Сил спецопераций.

«Сегодня Силы спецопераций являются символом нашего сотрудничества с нашими партнерами по НАТО. Создаются специальные базы... Мы договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев», - сказал Порошенко во время своей рабочей поездки в Кировоградскую область в понедельник.

Он напомнил, что Силы спецопераций были созданы указом президента после начала вооруженного конфликта на востоке Украины. «И очень важно, что основу этих сил составляют военнослужащие, в том числе 3-го полка спецназа, который стал символом Кропивницкого. И в самые трудные моменты военной агрессии - это и оборона донецкого аэропорта <...> и обеспечение выхода наших сил в Дебальцево, и операций в Луганске, и много-много операций, о которых я не могу сейчас рассказать», - сказал Порошенко.