Порошенко продемонстрировал модернизированный танк Т-72

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook ролик, демонстрирующий модернизированный танк Т-72. Украинский главнокомандующий уточнил, что при модернизации был учтен опыт «военных в зоне АТО», сама машина стала «более безопасной и эффективной», а армия его государства – «сильнее с каждым днем».

Также Порошенко рассказал, что танки «Оплот» могут быть поставлены на вооружение уже в 2017 г. благодаря внесенным ранее в бюджет поправкам.

В мае 2017 г. Порошенко также писал в своем аккаунте о модернизированных «красавцах-танках» Т-80, которые планировалось отправить «высокомобильным десантным войскам Украины на передовую». Тогда же сообщалось о подготовке первой партии десантников для этих танков.

В начале года Порошенко ставил первоочередной задачей укомплектование танковых соединений капитально отремонтированной и модернизированной техникой, сообщал «Интерфакс». Он сообщал о дискуссии, развернувшейся среди военных. «У нас становится выбор: или один «Оплот», или 10 глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк», – отмечал Порошенко.