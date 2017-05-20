Порошенко сообщил об отправке военным новой партии танков Т-80

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об отправке украинским военным новой партии модернизированных танков Т-80. Он не уточнил, сколько именно танков будет отправлено и когда военные их получат.

«Новая партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Мы продолжаем работу над укреплением нашей обороноспособности», — написал Порошенко в Facebook.

К сообщению прикреплена видеозапись, на которой запечатлены танки. Т-80 — основной боевой танк, производившийся в СССР. На вооружение Советской армии был принят в 1976 г.