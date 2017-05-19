СКР возбудил четыре уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов территории Донбасса украинскими силовиками. Уголовные дела заведены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, 13 и 17 мая 2017 г. военнослужащие Украины по приказу министерства обороны Украины произвели прицельные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске, селе Коминтерново Новоазовского района, поселках Каштановое и Крутая Балка Ясиноватовского района Донецкой области Украины. В результате четыре мирных жителя получили ранения, два человека погибли. Никто из погибших и пострадавших не принимал участия в вооруженном конфликте.

Следствие полагает, что должностные лица Вооруженных сил и национальной гвардии Украины, производившие обстрелы, действовали умышленно с целью убийства или причинения вреда здоровью общеопасным способом гражданскому населению юго-востока Украины. «Мотивом этих и множества других аналогичных преступлений явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования», – говорится в сообщении СКР.