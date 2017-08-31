ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в московском регионе двух выходцев из Центральной Азии. Их подозревают в подготовке терактов в местах массового нахождения людей 1 сентября. Один из задержанных собирался совершить нападения с холодным оружием, другой планировать устроить самоподрыв, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

«Выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года», - отмечается в сообщении ведомства.

Оба задержанных являются членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». «По месту проживания второго задержанного... обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», - уточнили в ФСБ.