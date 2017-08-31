Навальный и Ройзман призвали бойкотировать выборы губернатора Свердловской области

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своем блоге видеоролик, в котором призвал жителей Свердловской области не ходить на выборы губернатора 10 сентября 2017 г. Также в ролике снялся мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который был не допущен до губернаторских выборов из-за того, что не прошел муниципальный фильтр.

Помимо Ройзмана и Навального в съемках ролика приняли участие горожане и общественные деятели. Сам Навальный отметил, что он единсвенный, кто не жил и не живет в Екатеринбурге: «Но очень хотел поучаствовать, потому что город этот люблю и для меня те «выборы», которые там устроили Кремль и «Единая Россия», такое же оскорбление, как и для уральцев».

«И тут важно не просто не пойти на участок. А громко сказать об этом и убедить как можно больше людей не участвовать в унизительном позорище. Если вы живете в Свердловской области — напишите в своей соцсети о том, что призываете всех не ходить на выборы, и разместите этот ролик», – написал Навальный.