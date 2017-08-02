ЦИК: Ройзман не собирался участвовать в выборах губернатора Свердловской области

Это доказывает, что кандидат от «Яблока» на самом деле не собирался идти на выборы, настаивает Николай Булаев Евгений Разумный / Ведомости

Бывший кандидат в губернаторы Свердловской области Евгений Ройзман не обращался в Сбербанк для открытия избирательного счета, сообщил в среду зампред ЦИК Николай Булаев со ссылкой на официальный ответ, полученный Центризбиркомом от Сбербанка. Это доказывает, что кандидат от «Яблока» (ранее обвинивший ЦИК в противодействии и применении административного ресурса) на самом деле не собирался идти на выборы, настаивает Булаев: без избирательного счета никакие действия со стороны кандидата невозможны.

Кроме того, по данным ЦИК, невостребованными в Свердловской области остались подписи 73 муниципальных депутатов - к ним никто не обращался. Таким образом, ранее сделанные Ройзманом заявления о непроходимости муниципального фильтра, мягко говоря, некорректны, настаивает Булаев.

Ранее Ройзман заявил: «Муниципальный фильтр непроходим. Я столкнулся с этим сам. Для действующего губернатора и всех «спойлеров» подписи были собраны за три дня, массированно, с вывозом нотариусов. Главы городов и округов приглашали к себе всех депутатов, и те отдавали свои подписи. На тот момент, когда я вышел на сбор подписей, их уже не оставалось математического числа до нужного уровня». Мэр назвал муниципальный фильтр способом отсечения граждан от участия в выборах, подчеркнув, что главы всех муниципалитетов в области, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила, назначаются и потому находятся в зависимости от губернатора. Ройзман также призвал своих сторонников бойкотировать выборы, которые он считает нелегитимными.

Тем не менее, какая-то коррекция муниципального фильтра в обозримые сроки произойдет, дала понять председатель ЦИК Элла Памфилова: в августе-сентябре Центризбирком обсудит с экспертами судьбу муниципального фильтра. Такая договоренность, по ее словам, достигнута в ходе недавней встречи с главой администрации президента Сергеем Кириенко. Речь идет именно о коррекции, а не об отмене, заявила Памфилова.

Сейчас, по оперативным данным ЦИК, на губернаторских выборах, которые проходят в 16 регионах, зарегистрировано 53 кандидата, еще 23 подали документы, которые проходят проверку. По прогнозу, конкурс на одно место составит примерно 4,5 кандидата.