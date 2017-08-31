Сечин не получал повестку на заседание по делу Улюкаева

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не получал повестку в Замоскворецкий районный суд Москвы, где 1 сентября состоится очередное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

«Нет, конечно, не получил. Никаких официальных документов касательно этого дела мы не получали», - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

На заседании 1 сентября предположительно начнется допрос свидетелей по делу. Ранее стало известно, что Сечин заявлен в деле в качестве свидетеля со стороны обвинения.