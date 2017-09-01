Песков: Кремль не думал об участии женщины в выборах президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах привлечь женщину к участию в выборах президента.

«В Кремле об этом не думали», – сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», хотел бы Кремль участия кандидата-женщины в будущих выборах президента.

«Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации и близких к ней экспертов сообщили, что в администрации президента задумались о женщине - сопернике главного кандидата в президенты. По данным газеты, рассматривается 5–7 кандидатур, среди которых три – из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева. Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации. Один из собеседников издания выразил мнение, что идеальным соперником может быть Ксения Собчак.

Собчак в Instagram заявила, что ей неизвестно, что «там кто обсуждает в высоких кабинетах», но она «давно и внимательно» наблюдает «за нашим политическим ландшафтом». При этом она подчеркнула, что не сотрудничает с администрацией президента и не собирается, чем очень гордится. Нынешнее состояние политики кажется ей скучным. «Скучно и мерзко», - написала Собчак.

Великая сказала «Ведомостям», что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева утверждает, что официального предложения не было, но участие в выборах ей интересно. С Волынец связаться не удалось.