Путин прибыл в Ярославль для проведения открытого урока

Президент России Владимир Путин прибыл в Ярославль, где в День знаний примет участие во Всероссийском открытом уроке.

Тема урока обозначена как «Россия, устремленная в будущее». Во всероссийском открытом уроке примут участие более 1 млн учащихся и педагогов, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из различных регионов страны. В форуме принимают участие в основном школьники старших классов. Песков уточнил, что ежегодный форум, проводимый под общим названием «Будущие интеллектуальные лидеры России», себя «здорово зарекомендовал, туда приезжают детишки со всей страны».

Президент также посетит Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», средний профессиональный техникум олимпийского резерва по хоккею, а также пообщается с представителями областной общественности и врио губернатора региона Дмитрием Мироновым.