Обвинение по делу Улюкаева заявило 30 свидетелей

Обвинение по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева заявило в суде 30 свидетелей, заявила защита подсудимого. Адвокаты посетовали, что их не предупреждают заранее, кто именно будет вызван. Прокурор напомнил им, что закон не обязывает уведомлять сторону защиты о лицах, которые вызываются в суд.

После первого заседания суда по этому делу стало известно, что обвинение среди свидетелей заявило главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев 31 августа сказал ТАСС, что Сечин не получал повестку в суд и компания вообще не получала никаких официальных документов по этому делу. Секретарь суда сообщила перед началом заседания, что у нее нет данных о явке свидетелей.

Допрос свидетелей суд собирался начать еще на первом заседании по существу, 16 августа. Они в суд в этот день не явились, так что заседание было перенесено. 1 сентября Замоскворецкий суд заслушал показания Андрея Баранова, директора департамента «Роснефти» по отношениям с инвесторами, и бывшей подчиненной Улюкаева - директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксаны Тарасенко. Именно департамент Тарасенко готовил документы для приватизации «Башнефти».