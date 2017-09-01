В Кении суд отменил результаты президентских выборов

Верховный суд Кении отменил результаты президентских выборов и постановил провести их заново в течение 60 дней. Как сообщает ВВС, Кения стала первой африканской страной, где выборы президента признаются недействительными. Суд отменил результаты выборов, сославшись на допущенные нарушения положений Конституции. За это решение проголосовали четверо из шести судей коллегии.

В августе избирком признал победу на выборах действующего президента Ухуру Кениатта. Он одержал победу, набрав на 1,4 млн голосов больше, чем его основной соперник - кандидат от оппозиции Раила Одинга. После этого в стране периодически вспыхивали протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Жертвами стычек стали не меньше 28 человек.

Одинга утверждал, что электронная система подсчета голосов избиркома была взломана и результаты голосования были подтасованы. После оглашения решения суда политик назвал этот день историческим для народа Кении и для всей Африки.

Летом 2016 г. Конституционный суд Австрии отменил итоги второго тура президентских выборов и назначил повторные выборы. Это решение было принято по жалобе правонационалистической Партии свободы, чей кандидат Норберт Хофер уступил во втором туре всего 0,6% (31 000 голосов) независимому кандидату Александру ван дер Беллену. КС сослался на формальные ошибки при подсчете пришедших по почте бюллетеней. В частности, на отдельных участках карты для голосования были вскрыты сразу после закрытия избирательных участков, а не на следующее утро, как требует законодательство.