Украина введет биометрический контроль на границе с января 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 1 января 2018 г. в пограничных пунктах пропуска введут биометрический контроль для иностранцев. Так, граждане стран, которые представляют риски для Украины, смогут пересекать границу только по биометрическим паспортам. Если такого паспорта у гражданина нет, фиксировать его биометрические данные будут на границе.

«Это не означает, что будет запрет, но пункты пересечения границы должны быть оснащены соответствующим оборудованием и это будет обеспечивать фиксацию», - сказал Порошенко на брифинге в Харькове. Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении новых правил въезда будет обнародовано в ближайшее время, добавил он.

Порошенко объяснил, что фиксация въезжающих в страну будет производиться в три этапа. «Первый - ты можешь подать предварительно уведомление, что собираешься пересечь границу, и пограничники, база, будут подготовлены для этого. Второй - фиксация на границе. И третий - фиксация в том месте, где ты планируешь находиться. Если ты едешь из России в Харьков, ты должен зарегистрироваться в том месте, где будешь находиться», - сказал президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что никому больше не удастся подделать украинский паспорт или создать угрозу безопасности.

«Я считаю, что это распространённая практика, и в условиях, когда страна является объектом агрессии со стороны РФ, эта практика целиком оправдана», - подчеркнул он.