Захарова: Москва ответит, если Киев введет биометрический контроль

Если Украина примет решение о введении биометрического контроля для граждан России, пересекающих границу страны, то Россия будет думать над ответными действиями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Давайте мы дождемся или не дождемся принятия или непринятия подобных решений в Киеве, мы слышали огромное количество заявлений на этот счет. Они менялись, менялась позиция даже внешнеполитического ведомства на этот счет», — сказала она. Захарова подчеркнула, что Москва исходит из того, что «если решение будет принято, тогда мы будем его рассматривать и смотреть на то, как на это реагировать».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. Также Киев намерен ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.