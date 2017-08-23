«Коммерсантъ» узнал о новых правилах въезда на Украину для россиян

Правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источников в правительстве и в Верховной раде Украины. Власти отказались от идеи ввести с Россией полноценный визовый режим.

Однако правила будут ужесточены. Теперь, по данным «Ъ», въезд на территорию Украины будет возможен только по биометрическим паспортам. Еще одно нововведение - электронная анкета на сайте МИД Украины, которую каждый россиянин, собирающийся посетить соседнюю страну, в обязательном порядке должен будет заполнить.

«В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц - за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника», - сообщил собеседник «Ъ», близкий к МИД Украины. По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

Как утверждают источники «Ъ», решение об изменении визового режима будет принято не парламентом, как планировалось ранее, а правительством, причем в ближайшее время. «Не исключено, что еще до 1 сентября», - говорит один из источников «Ъ» в Киеве.