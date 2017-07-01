В Раде предложили альтернативу визовому режиму с Россией

Народный депутат Верховной рады Антон Геращенко предложил вместо визового режима с Россией ввести систему регистрации приезжающих россиян на специальных сайтах. «Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах», — сказал Геращенко в эфире «112 Украина».

По его словам, Украина сейчас не готова к введению визового режима с Россией, потому что это «будет означать внедрение визового режима с российской стороны». «Министерство иностранных дел должно иметь план, как разворачивать такую систему работы», — добавил депутат.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство в случае принятия решения о введении визового режима готово его реализовать.