«Медуза» назвала вероятное место жительства Януковича в России

Бывший президент Украины Виктор Янукович живет на даче в подмосковном элитном поселке Баковка, подтвердил ресурс «Медуза». На минувшей неделе о том, что Янукович - его сосед, изданию «Дни.ру» рассказал депутат Госдумы Иосиф Кобзон. «Забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович», - сказал Кобзон.

Корреспонденты издания отыскали в Баковке высокий кирпичный забор, похожий на показанный в интервью Януковича 2014 г. для фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Украина в огне». Им оказался забор участка федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» при МВД. По данным Росреестра, на участке находятся дом площадью 2100 кв. м и здание для хозяйственных нужд с бассейном. За забором ранее находилась дача маршала Семена Буденного.

Издание нашло людей, видевших Януковича на прогулке близ дачи, соотнесло выезды кортежа с поездками Януковича в фитнес-клуб World Class в Жуковке, а также нашло ряд косвенных подтверждений тому, что объект - жилой. «С марта 2014 г. владельцы госдачи увеличили объем услуг, заказываемых для обслуживания дома приемов в Баковке. В частности, выросли объемы вывозимого мусора и отходов. Если в начале 2014 г. ассенизаторская машина для вывоза «жидких отходов канализации» приезжала один раз в месяц, то с 2017 г. ведомство увеличило количество рейсов до четырех раз в месяц», - пишет «Медуза».

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича в судебном процессе по делу о госизмене, заявил, что информация о его проживании в Баковке не соответствует действительности. По словам адвоката, Янукович живет в Ростове-на-Дону, однако издание указывает, что украинские повестки в суд по адресу Ростов-на-Дону, улица Еременко, 81, доставить ни разу не удалось.