Обвинение попросит приговорить Януковича к пожизненному заключению

Гособвинение будет просить суд приговорить бывшего президента Украины Виктора Януковича к пожизненному заключению. «В связи с тем, что Янукович не признал свою вину, сторона обвинения будет ходатайствовать о наивысшей мере наказания — пожизненном лишении свободы», — сказал представитель обвинения, прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

«Мы обвиняем Януковича в том, что он совершил государственную измену в пособничестве ведения агрессивной войны и изменении границ территории Украины», — заявил прокурор, отметив, что сторона гособвинения просит допросить в суде более 100 свидетелей. По мнению обвинения, в этих преступлениях виновен не только Янукович, но и российские должностные лица.

Сегодня также стало известно, что киевский суд разрешил защите Януковича организовать видеоконференции для участия подзащитного в судебном процессе. «Суд, посоветовавшись на месте, принял решение ходатайство стороны защиты удовлетворить частично... предоставить возможность стороне защиты для участия Януковича в заседании путем видеосвязи», — сказал судья.