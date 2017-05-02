Янукович подает жалобу в ЕСПЧ

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его защитники подают жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине. Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Янукович ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения на него.

«Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена", заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе», – заявил адвокат.