Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича

Генпрокуратура Украины заявила о намерении обжаловать решение Интерпола о снятии с международного розыска экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследования Сергей Горбатюк, передает портал 112.ua.

Решение об удалении файлов с красной карточкой международного розыска на Януковича было принято Комиссией по контролю за файлами Интерпола в начале марта. В правохранительные органы Украины информация об этом поступила в конце апреля. Решение Интерпола «мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого». После обработки этих выводов, возможно, будет принято решение о внесении изменений в действующее законодательство, говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Помимо Януковича с международного розыска также были сняты его сын Александр Янукович, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий и экс-глава АП и секретарь СНБО Андрей Клюев. Ранее экс-президент Украины обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение его прав участвовать в судебных заседаниях по делу о госизмене.