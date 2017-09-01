Нарусова считает вбросом информацию о возможном участии Собчак в президентских выборах

Член Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала информацию о том, что ее дочь Ксения Собчак якобы может принять участие в президентских выборах 2018 г.

«Знаете, такое бывает, что, не называя источники, сливают какую-то якобы информацию в масс-медиа, чтобы прощупать настроения. И вы отнеситесь к этому именно так», — сказала она в разговоре с телеканалом «Дождь».

Ранее собеседники «Ведомостей» в администрации президента и близкие к ней эксперты рассказали, что Кремль рассматривает кандидатуру женщины в качестве «спарринг-партнера» Владимира Путина на предстоящих выборах. Всего рассматривается 5–7 кандидатур, при этом три из них – из «Справедливой России».

Источник, близкий к АП, отметил, что идеальным вариантом могла бы стать Ксения Собчак, которая демонстрирует образ умной, яркой, интересной, но не во всем соответствующей образу типичной русской женщины.

Сама Собчак заявила, что она человек независимый и «ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду». «Что там кто обсуждает в высоких кабинетах – не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом», – написала она в Instagram. Нынешнее состояние политики скучное и мерзкое, добавила Собчак.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации «не думали» об участии кандидата-женщины в выборах президента.