Найдено тело одного погибшего при сходе селевого потока в Кабардино-Балкарии

Спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего при сходе селевого потока в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. «В 08.40 спасателями найдено тело мужчины в пойме реки Баксан в 150 м от пункта Нейтрино», — говорится в сообщении.

К месту происшествия стягивают дополнительные силы, рано утром в район, где ведутся поисково-спасательные работы, прибыли несколько новых групп общей численностью 78 человек и девять единиц техники. Всего привлечены 571 человек и 86 единиц техники. В город Тырныауз прибыл глава республики Юрий Коков.

Ночью 1 сентября в Эльбрусском районе сошел массивный сель. Поток повредил федеральную автодорогу, связывающую горный курорт с остальной территорией республики. В результате почти 8000 человек оказались отрезанными от транспортного сообщения.