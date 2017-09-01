С Эльбруса после схода селя эвакуировали 114 человек

С Эльбруса после схода селя при помощи вертолетов были эвакуированы 114 человек, в том числе иностранные туристы. Об этом рассказал первый замглавы МЧС России Владимир Степанов.

По его словам, будут эвакуированы все желающие. В МЧС отметили, что туристов, заблокированных селем в горах в Кабардино-Балкарии, доставят из Терскола в Тырныауз, а уже оттуда в аэропорты Нальчика или Минеральных Вод.

«На Эльбрусе находятся 49 туристических групп численностью более 300 человек. Они находятся на маршрутах, и более 90% вернутся в Терскол, где оборудована вертолетная площадка», - заявил представитель Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии на заседании рабочей группы правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По его словам, еще 224 человека отдыхают на 10 туристических базах.