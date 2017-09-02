Умер бывший мэр Владивостока Виктор Черепков

В Москве на 76-м году жизни умер бывший мэр Владивостока и экс-депутат Госдумы двух созывов Виктор Черепков. Об этом сообщил его бывший помощник Артур Гроховский на своей странице «В контакте».

Виктор Черепков родился в апреле1942 г. в селе Казинка Рязанской области. Окончил железнодорожное техническое училище и Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Служил в подразделениях Тихоокеанского флота, закончил службу в звании капитана первого ранга.

В июне 1993 г. победил на выборах мэра Владивостока. Спустя год ему предъявили обвинение в получении взятки. В ноябре 1994 г. Генпрокуратура закрыла дело «за отсутствием состава преступления», но Черепков был отстранен от должности с формулировкой «в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей». Черепков обратился в суд, и тот восстановил его в должности в 1996 г.

В 2000 г. его избрали депутатом Госдумы, в парламенте он проработал два созыва подряд. В 2013 г. Черепков вновь участвовал в выборах мэра Владивостока и занял второе место.